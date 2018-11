Maltempo: voragine sulla strada Pontina al Circeo, possibili dispersi

Un'auto che stava transitando sulla via Pontina nei pressi di San Felice Circeo, in provincia di Latina, è rimasta coinvolta in uno smottamento della strada, dovuto molto probabilmente al maltempo. Lo smottamento è avvenuto all'altezza di San Vito. Al momento, secondo le prime informazioni riferite ai vigili del fuoco, non è chiaro se ci siano dei dispersi.