Francofonte, abusi sessuali sulla figlia: torna in libertà il padre

Arrestato per abusi sessuali la scorsa estate è stato rimesso in libertà per vizi procedurali. E’ accaduto ad un bracciante agricolo romeno di 39 anni, residente a Francofonte, nel Siracusano. L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Catania è stata redatta soltanto in italiano, lingua poco conosciuta dall’indagato, e così il difensore ha presentato alcune eccezioni ed eccepito che il suo cliente non sarebbe stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia e che non avrebbe potuto difendersi dalle accuse perché non le ha potute leggere e comprendere bene. L’uomo era accusato di aver abusato della figlia tredicenne tra il 2014 ed il 2017.