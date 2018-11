Violenza donne: in migliaia a Roma per 'Non una di meno'

Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo delle donne vittime di violenza maschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tante donne arrivate nella Capitale da altre parti del Paese.

Nessuna bandiera politica e tante organizzazioni legate da sempre alle esperienze del femminismo italiano, a cominciare dalla Casa delle Donne. Ma anche, tra gli altri, una decina di collettivi della cosiddetta sinistra 'extraparlamentare', i Centri Antiviolenza delle donne' e una rappresentanza dell'Associazione Partigiani. 'La mia libertà non si vende', uno degli slogan urlati dalle manifestanti, tra cui molte giovanissime, ma se ne sono sentiti anche altri, come 'vogliamo la libertà di vivere'. Tanti anche gli striscioni contro il ddl Pillon sull'affido condiviso. Forte attenzione poi alla celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Siamo la marea femminista che in Italia e nel mondo ha levato il suo grido globale contro la violenza maschile, di genere e razzista e contro i governi che la legittimano", ha spiegato un gruppo di adolescenti vestite in prevalenza di viola, colore scelto in verità da gran parte delle manifestanti. "Lo stato di agitazione permanente è ancora in corso", ha rilanciato un altro capannello di donne, sottolineando l'importanza della manifestazione, giunta alla sua terza edizione.