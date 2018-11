Siracusa, Ospedale delle Cinque Piaghe: Ortigia sostenibile "La concessione e non la vendita. Un museo o un cinema invece di un albergo"

Ancora al centro del dibattito cittadino il destino dell'ex Ospedale delle cinque piaghe in Ortigia. La settimana scorso la Giunta Comunale ha redatto una delibera con la quale si cambiata destinazione d'uso al sito, da espositivo a ricettivo, si decide la vendita a privati della struttura, un bene legato a vincolo paesaggistico.

Di tutto ciò la Soprintendenza aveva dichiarato a SiracusaPost.it di non essere stata informata, sebbene la Giunta non può far altro che proporre (la delibera è inserita in un capitolo di bilancio), ma sarà il Consiglio comunale ad avere l'ultima parola.

Sulla vicenda interviene il Comitato Ortigia Sostenibile: "Diverse sono le domande che il comitato intende rivolgere a chi sta per portare questa vicenda verso un’unica direzione. Domande ma anche proposte alternative. -si legge in una nota - La prima, perché non considerare l’ipotesi di concessione di lunga durata a privati in cambio della ristrutturazione a loro spese? E perché non sperimentare in questo caso il soccorso di fondi immobiliari di investimento etico? Si tratta di strumenti alternativi che sono stati dibattuti recentemente presso la nostra Università di Architettura, sperimentati e studiati da attenti urbanisti ed esperti di finanza immobiliare".

Per quanto riguarda l’uso dell’immobile, il comitato suggerisce alcuni usi possibili: ad esempio una sala multimediale o per audizioni riservata a musicisti, sala congressi, area espositiva, museo, laboratori didattici, di scrittura, biblioteca, scuola superiore di Turismo, foresteria per il Comune, e persino un piccolo cine/teatro con annessa caffetteria e sala di lettura.

Ancora, il comitato chiede di fare chiarezza su alcuni punti, fra i quali l’ottenimento delle autorizzazioni dalle Autorità preposte al vincolo storico/culturale e paesaggistico.

"Si osserva - continua il Comitato nella nota - che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione prevista dal Codice dei Beni Culturali, prima di dichiarare la variazione di destinazione d’uso e immettere il bene sul mercato. Così come ricordiamo che esiste e andrebbe rispettato il diritto di prelazione da parte della Regione – Assessorato dei Beni culturali -, istituto che ha permesso di trattenere e non vendere il Castello di Schisò ( vicenda citata dall’assessore alle Politiche culturali, Fabio Granata durante il recente convegno sui Parchi Archelogici, con Sebastiano Tusa, al Museo Paolo Orsi).

Ci chiediamo inoltre quale sia e se c’è stato un parere della Commissione Unica per Ortigia, per la quale l’assessore al ramo Giusi Genovesi ha votato a favore della delibera di alienazione del bene. Va ancora sottolineato che l’edificio è di comune proprietà con l’Asp di Siracusa, e dunque in quanto comproprietari di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico, si sarebbe dovuto acquisire anche l’altro parere. Con un richiamo al Piano di Gestione Unesco, ricordiamo che già dal 2005 è previsto per Ortigia e per il suo patrimonio monumentale di architetture maggiori e minori, un sostanziale protezione nella definizione delle destinazioni d’uso della città storica".

E infine: "Il comitato, che promuove un uso sostenibile della città, suggerisce che l’Ospedale delle Cinque piaghe, mantenga la sua destinazione esaltandone i suoi contenuti identitari, che non possono essere cancellati da un’affrettata esigenza di ridurre anch’esso a merce di scambio sul mercato della più elementare speculazione turistica."