Il Siracusa perde a Matera, la solita distrazione lo condanna

Torna con una sconfitta da Matera il Sircusa. I gol sono stati realizzati tutti nel secondo tempo. Gli azzurri hanno dovuto rincorrere il pareggio che è durato solo un paio di minuti.

Al 9’ Triarico batte in calcio di punizione da posizione defilata facendo partire un traversone che il Gomis allontana dall’area di rigore.

Al 16’ Ci prova il Matera con Plasmati ma il suo colpo di testa non trova la porta.

Al 19’ azione pericolosa del Matera ma ci pensa Di Sabatino a sventare il contropiede.

Al 35’ grande occasione del Siracusa: bella cavalcata di Vazquez che fa partire un bellissimo cross per Celeste, pronto a parare il portiere del Matera Farroni.

Al 42’ mischia nell’area del Siracusa ma ci pensa prima Gomis e poiTurati a sventare la minaccia.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gioco al 4’ bella progressione di Vazquez, che serve Celeste, quest'ultimo allarga verso Mustacciolo, ma il suo tiro purtroppo viene respinto.

Al 10’ il Matera passa in vantaggio con Ricci.

Al 15’ Mustacciolo passa a Vazquez che calcia di sinistro da posizione defilata ma il portiere para.

Il Siracusa pareggia al 26' ed è ancora una volta Emanuele Catania a mettere a segno il sigillo. Neanche il tempo di gioire e il Matera torna in vantaggio: al 28' va in gol Scaringella.

Al 31’ Russini batte un calcio di punizione defilato che attraversa l’area di rigore del Matera.

Al 41’ occasione pericolosa del Matera: su un calcio d’angolo dopo un volo di testa di Scaringella colpisce il palo.

Dopo 4 minuti di recupero, la partita finisce 2-1 per i padroni di casa.