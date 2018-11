Siracusa, Prossima: Guerci coordinatrice e Romano portavoce

Santino Romano è il nuovo portavoce del movimento politico “Prossima-La città delle persone” che ha come coordinatrice Maria Guerci.

“Prossima ha lavorato molto in questi mesi facendosi carico di una serie di proposte all’amministrazione e di incontri con gli altri movimenti che la sostengono – ha ricordato Valeria Troia – Il nostro è un gruppo di persone che si sono ritrovate attorno ad un progetto di democrazia partecipata e di attivismo sul territorio”.

“Continueremo sul solco della collaborazione creativa e critica nei confronti dell’amministrazione – ha aggiunto il neo portavoce Romano – Intendiamo aprirci al mondo associativo e a quanti si sono disinteressati alla politica. Il nostro occhio vigile resta puntato sulle periferie con l'obiettivo di aiutare chi è in difficoltà".

“Abbiamo già proposto all’amministrazione un atto di indirizzo contro il decreto Sicurezza – ha voluto ricordare la coordinatrice Guerci – Ribadiamo che resta un obiettivo importante per contrastare qualcosa che, trasformato in legge, ci porterebbe indietro di molto tempo. Continua il nostro lavoro sulla Borgata – ha concluso – da lì siamo partiti e in quel quartiere intendiamo continuare a costruire la nostra idea di casa di quartiere".