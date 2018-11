Ferla non arriva alla finale del "Borgo dei Borghi" nonostante oltre 5.000 likes

Ferla non ce l'ha fatta ad arrivare alla finale per concorrere all'assegnazione del titolo di "Borgo dei Borghi". Sui social, però, sono arrivati numeri di grande apprezzamento: 5066 "mi piace"e 2023 condivisioni.

"Purtroppo - commenta il sindaco Michelangelo Giansiracusa - non sarà Ferla a rappresentare la Sicilia alla finale in onda su Rai Tre bensì Petralia Soprana, a cui va il nostro in bocca a lupo. Siamo pronti per altre sfide perché questo mese ci ha regalato tantissime soddisfazioni: Vienna e il premio politiche innovative europee; altri due riconoscimenti che a breve vi sveleremo, ma soprattutto, un affetto incommensurabile per Ferla dalla nostra comunità, dai territori limitrofi e anche da posti lontani".