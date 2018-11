Floridia, detenzione e spaccio: due arresti e una denuncia

Due siracusani incensurati arrestati e un 40enne tunisino denunciato dai Carabinieri di Floridia.

Sono stati colti in flagranza di reato ieri notte i due di 20 e 66 anni, quest'ultimo banconista. I militari dell'Arma hanno notato un continuo via vai in un esercizio pubblico cittadino e lo hanno perquisito così come hanno perquisito i presenti: sono state rinvenute varie dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi, 40 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish, nonché due bilancini di precisione, materiale atto a confezionamento di dosi e 500 euro provento dell’attività di spaccio.

I due siracusani sono stati ristretti ai domiciliari, il tunisino è stato denunciato.