Lentini-Carlentini, passata al setaccio la zona 167: sanzioni per 6.400 euro

Servizio straordinario di controllo del territorio ieri sera tra Lentini e Carlentini coordinato dal Comando della Compagnia Carabinieri di Augusta.

I controlli hanno riguardato in particolare a Carlentini Piazza Diaz, Piazza dei Caduti, via Scavonetti, e soprattutto la zona 167. Complessivamente sono stati controllati 80 veicoli e sono stati identificati 212 persone. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo due ciclomotori ed elevate sanzioni per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancato utilizzo del casco, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida con utilizzo di telefono cellulare, per un totale di 6.416 euro.