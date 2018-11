Noto, pulizie al Comune: gara deserta e nessuna proroga

Da ieri 30 operai disoccupati con gara d’appalto deserta per le pulizie al Comune di Noto.

Il sindacato comunica di non aver ricevuto alcuna comunicazione preventiva e rileva come non sia stato emesso alcun provvedimento di proroga per un servizio così importante.

“Una vicenda di una gravità assoluta, consumata senza alcun tipo di preavviso ai lavoratori né di comunicazione da parte del Comune - ha dichiarato Teresa Pintacorona, segretaria generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa - la gara andata deserta oggi, mette ulteriori dubbi sull’intera vicenda e, comunque, mette sulla strada trenta lavoratori".

Da qui la richiesta avanzata all’amministrazione di pronunciarsi immediatamente sulla prosecuzione del servizio e sulle garanzie occupazionali da dare ai lavoratori coinvolti.