Siracusa, dilaga l'abusivismo nel commercio ambulante: il gruppo consiliare del M5S "Controlli e regolamentazione"

Commercianti ambulanti abusivi presenti in diverse zone di Siracusa. La loro presenza è stata riscontrata dai consiglieri del M5S, che, a seguito di precise segnalazioni, hanno effettuato diversi sopralluoghi.

"All’interno del mercato ortofrutticolo o lungo le vie cittadine - hanno rilevato Moena Scala, Silvia Russoniello, Chiara Ficara, Roberto Trigilio, Francesco Burgio - esiste un'occupazione selvaggia del suolo pubblico per interi tratti stradali che vengono sottratti alla comunità in termini di parcheggi e che spesso sono di intralcio alla circolazione viaria".

Altrettanto grave è stata definita la situazione all'ingresso di Ortigia: "Al Molo S.Antonio - denunciano i consiglieri - gli ambulanti non pagano la tassa sul suolo pubblico e non c'è traccia di emissione di scontrini fìscali".

Ambulanti abusivi proliferano anche fuori dai mercati di Ortigia, Santa Panagia e dei Mercati del Contadino "dove - continuano i consiglieri pentatellati - gli irregolari fanno concorrenza sleale a coloro che invece pagano regolarmente le tasse per l'occupazione del suolo pubblico".

Tante sarebbero le segnalazioni dei commercianti di frutta e verdura a posto fisso ed ambulanti che denunciano la presenza di diversi commercianti itineranti che svolgono la professione in modo non conforme alla legge.

Da qui la richiesta avanzata all'amministrazione comunale di mettere a bando i posti fissi, ormai vacanti da anni, inserire nuove tipologie di merce e dare spazio a chi, fino ad oggi, è stato abusivo consentendogli di regolarizzare la propria posizione.

Viene, inoltre, sollecitata una maggiore pulizia delle aree, l'installazione di servizi igienici e maggiori controlli attraverso la presenza di vigili urbani fissi ad ogni mercato.