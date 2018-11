Siracusa, "Cake star" gira in città: la puntata in onda in primavera

Le telecamere delle trasmissione Cake Star, la gara tra pasticcieri del canale Discovery Real Time giunta alla seconda edizione, resteranno fino a stasera in Ortigia per girare una puntata interamente dedicata a Siracusa. La sua realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra la produzione del programma e la Film commission: i primi due giorni di permanenza sono stati dedicati alle riprese della città e delle pasticcerie, il terzo alla sfida vera e propria.

Il sindaco, Francesco Italia, e l'assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Granata, hanno espresso “compiacimento per la scelta di Siracusa, ormai sempre più all'attenzione del mondo dei media. Ne scaturirà una valorizzazione non solo in termini di patrimonio storico ed architettonico ma anche di eccellenze agroalimentari”.

Cake Star tornerà sui teleschermi in prima serata a partire da febbraio 2019. La puntata dedicata a Siracusa è la nona e sarà trasmessa in primavera.