Pachino, gestione strisce blu: aggiudicata la gara d’appalto

La gara d'appalto per la gestione delle strisce blu comunali di Pachino è stata vinta dalla ditta “Parknet srl Unipersonale”. Quest'ultima ne avrà l'appalto per 5 anni.

Si tratta di 140 stalli per le strisce blu, in piazza Vittorio Emanuele e nelle vie limitrofe, e la sosta costerà 70 centesimi di euro ogni ora.

"Sarà ripristinato un servizio – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, all’Urbanistica e alla Viabilità, Gianni Scala -, e questa volta gestito con criterio e nel rispetto della normativa".

La ditta si occuperà del rinnovo della segnaletica e manutenzione periodica, inoltre saranno installate ben 12 colonnine-parcometri digitali e multilingue, con controllo video delle targhe.

"Le strisce blu – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno -, contribuiranno a ordinare e snellire il traffico veicolare nelle zone in cui è concentrato maggiormente, soprattutto in piazza Vittorio Emanuele e vie limitrofe. Inoltre per l’ente ci sarà una ulteriore entrata, quella relativa all’acquisto dei ticket. Un passo in avanti – ha aggiunto il sindaco – verso il disciplinamento e la messa a regime di alcuni servizi importanti che, prima, se c’erano, erano affidati al caso e all’improvvisazione. Adesso in questo Comune vigono la programmazione e, soprattutto, il rispetto della legge".