Libero Consorzio, a breve novità su ferrovia Siracusa-Vizzini

Sono già in fase di organizzazione le partecipazioni a fiere, convegni ed eventi in programma per il 2019. Ad annunciarlo è il Libero consorzio Siracusa che, in una nota stampa, mette nero su bianco l'intenzione di non rinunciare "affatto al suo ruolo di cabina di regia per tutto ciò che concerne lo sviluppo economico ed il turismo".

Buone notizie per quanto riguarda il piano di recupero della ferrovia Siracusa-Vizzini. Si tratta di un progetto fermo da molti anni” sostenuto anche da Unesco e Regione Sicilia.

Entro il mese di dicembre sarà convocata una nuova riunione con i sindaci, che segue quella dello scorso mese di ottobre.

Scopo della nuova convocazione è quella di salvare il Distretto Turistico del Sud-Est che rischia il “Disconoscimento””.