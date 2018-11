Pozzallo, operaio edile cade da 10 metri: Cgil chiede lutto cittadino

Ancora un incidente sul lavoro. Un’altra morte bianca che questa volta ha visto come vittima Antonio Scifo, un cinquantaduenne operaio edile rimasto senza vita dopo una caduta, dall’altezza di dieci metri, da un capannone che stava visionando nella zona ASI Modica - Pozzallo

Continua così il lungo rosario di operai morti sui luoghi di lavoro e quasi sempre, come suggeriscono le statistiche, per limiti dovuti alle procedure legate alla sicurezza.

La CGIL di Ragusa e la Camera del Lavoro di Pozzallo si stringono attorno, in questo momento di dolore, alla famiglia di Antonio Scifo e invitano i sodalizi e i cittadini a partecipare alle esequie.

E’ stato chiesto al sindaco di Pozzallo la proclamazione del cordoglio cittadino in memoria e in onore di un operaio morto nell’adempimento del suo lavoro.