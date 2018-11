Augusta, pesca di frodo: denunciati cinque uomini catanesi

Sono stati sorpresi ad Augusta, nell'ex poligono di Punta Izzo, 5 catanesi, tutti uomini tra i 24 ed i 49 anni, mentre erano intenti ad effettuare pesca illecita nell’ambito di luoghi di interesse militare dello Stato in cui è vietato l’ingresso.

I 5 sono stati pertanto denunciati alla Procura della Repubblica di Siracusa per introduzione clandestina in luoghi militari.