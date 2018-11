Siracusa, l'Udc si riorganizza: Decio Terrana commissario provinciale

Decio Terrana, coordinatore politico regionale e responsabile nazionale Enti locali dell'Udc, è stato nominato commissario provinciale del partito dal segretario nazionale, Loreno Cesa.

Ieri sera incontro nel capoluogo aretuseo al quale hanno partecipato dsindaci, consiglieri comunali, i commissari comunali.

"Presto - ha comunicato Terrana - il partito si strutturerà con la sua rappresentanza locale per dare spazio a quanti si vogliono impegnare con serietà e coerenza, daremo inoltre la possibilità di costituire delle consulte che diano adeguata rappresentanza alle problematiche locali per trovare le giuste soluzioni. Mi auguro - ha concluso - che l' Udc in provincia di Siracusa dia il suo contributo per riaffermare la sua presenza e la sua identità".