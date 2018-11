Rosolini, refezione scolastica: ticket in vendita in due scuole

Dal 26 novembre i buoni pasto, utilizzati per usufruire del Servizio Mensa Scolastica, potranno essere acquistati all'Istituto Comprensivo “S.Alessandra” nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e all'Istituto Comprensivo “D’Amico” dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 10,30.

Il costo del ticket per ogni pasto è per la scuola materna 2,66 euro e per la scuola elementare e media 2,91 euro.

Per le famiglie meno abbienti il cui reddito Isee non sia superiore a 2.065 euro il costo del pasto è di 1,20 euro per la scuola materna e di 1,31 euro per la scuola elementare.