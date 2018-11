Rosolini, sarà costituito un Albo di Avvocati per il patrocinio dell’Ente

Sarà istituito l'albo degli avvocati del Comune di Rosolini per il conferimento da parte dell’Ente degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all'Amministrazione.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Le delibera della Giunta comunale è stata pubblicata sull'Albo pretorio