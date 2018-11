Nel Catanese, in auto 42 chili di marijuana: 2 arresti

Due corrieri che trasportavano 42 chilogrammi di marijuana a bordo di un'auto presa a noleggio, V.S., di 43 anni, e A.V., di 28, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza all'uscita del casello autostradale di San Gregorio di Catania. Insospettiti dai segni di nervosismo dei due, i militari li hanno condotti negli uffici del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria e hanno trovato la marijuana durante una perquisizione dell'auto. La sostanza stupefacente, suddivisa in 10 involucri, era contenuta in tre scatoloni custoditi nel bagagliaio. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza.