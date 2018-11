Noto, la Polizia al Raeli per l'incontro “Giovani a Confronto”

Al via ieri a Noto una serie di incontri della Polizia di Stato nell'ambito dei progetti di legalità. Il Dirigente del Commissariato, Paolo Arena ha tenuto una conferenza con gli studenti delle classi II dell’Istituto Superiore M.Raeli sul tema "Estremo….le sfide dei giovani” alla presenza del dirigente scolastico, Veneziano e dei docenti. Ha parlato dei rischi connessi al consumo della droga e dei pericoli insiti nel mondo digitale. In ultimo si è parlato di bullismo al maschile e al femminile, dei danni esistenziali arrecati alle vittime, specie a seguito del cyberbullismo che mette nella piazza mediatica la vita privata delle persone portandole a gesti estremi. Per segnarlare episodi di bullismo il dirigente ha suggerito a ragazzi di utilizzare l’App youpol della Polizia di Stato

Oggi gli Agenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa, nell’ambito dei progetti di legalità, chiuderanno una serie di tre incontri con l’istituto Corbino di Augusta e visiteranno il plesso intitolato a Francesca Morvillo in Contrada Compolato.