Siracusa, gatto preso a calci: l'indignazione corre sul web

Un fotogramma di un video gira e corre sul web, attraverso i social, insieme all'indignazione dei cittadini siracusani. Le telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale hanno ripreso un uomo intento a prendere a calci un gatto randagio, per poi schiacciargli anche la testa, il tutto nel cuore della notte in Ortigia. Un gruppo di animalisti ha già presentato denuncia ai Carabinieri.

Intanto su facebook l'indignazione cresce per un gesto tanto vile.