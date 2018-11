Black friday, 12 milioni di italiani pronti a fare acquisti

Saranno circa 180 mila, più di uno su quattro, i negozi in tutta Italia che offriranno sconti e riduzioni in onore del rito del Black Friday. Una giornata di super-offerte nata in Usa, ma che sulla scia dello sviluppo dell'e-commerce si è affermata anche in Italia, dove ha 'contagiato' pure le attività commerciali 'reali'. L'obiettivo è intercettare la grande massa di consumi che il Black Friday dovrebbe movimentare: sono infatti 12 milioni gli italiani che si sono detti pronti a comprare qualcosa durante il venerdì nero, per una spesa media pro-capite di 110 euro. È quanto emerge da un sondaggio condotto da SWG per Confesercenti su consumatori e commercianti.