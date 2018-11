Siracusa, si cerca ancora un nuovo gestore per l'Acquario comunale: pubblicato un nuovo avviso

L'amministrazione comunale di Siracusa sta faticando e non poco per trovare il nuovo gestore dell'Acquario comunale.

A marzo scorso ha pubblicato il primo avviso, poi andato deserto. Il fallimento del primo tentativo ha indotto il Comune a provare a trovare una soluzione con il gestore precedente, "Mondo sommerso", proponendo una proroga di 5 anni, pur di garantire l'apertura e la fruizione della struttura da parte di cittadini e turisti. La richiesta del canone annuo di 18.000 euro è stata rifiutata dalla società che ne ha offerti di contro 12.000 e la trattativa è saltata e il 15 novembre la struttura è tornata nella disponibilità del Comune.

Da qui la decisione della giunta di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso allo scopo di riuscire a trovare un nuovo operatore commerciale.

Le condizioni sono chiare: canone annuo 18.000 euro,da aggiornare a cadenza annuale, l'obbligo per i nuovo gestore della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, visite guidate alla fonte Aretusa, cura e gestione dei servizi igienici adiacenti, l'uso dello stanzino esterno solo ed esclusivamente per la vendita di eventuali souvenir e divieto categorico di collocare tavoli e sedie o dispositivi sonori nello spiazzo esterno della fonte.

Il costo dei biglietti di ingresso dovranno essere concordate con l'amministrazione comunale.