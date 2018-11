Pachino, inaugurazione della panchina rossa in piazza Vittorio Emanuele

Una panchina rossa per “rompere il silenzio” e dire “no” alla violenza sulle donne. Sarà celebrata anche a Pachino la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, grazie ad un evento organizzato dal Centro sociale ecumenico valdese in collaborazione con il consorzio di tutela “Igp pomodoro di Pachino” e con il patrocinio del Comune di Pachino. Due i momenti più importanti dell’iniziativa: sabato 24 novembre alle 17 verrà inaugurata in piazza Vittorio Emanuele una nuova “panchina rossa”, che diventerà simbolo cittadino della lotta contro la violenza; domenica alle 18,30 nei locali della chiesa Valdese di via Torino ci sarà una conferenza sulla tematica a cui parteciperanno Francesco Sciotto, pastore della chiesa Valdese di Pachino, il sindaco, Roberto Bruno, l’assessore al Welfare e alle Pari opportunità, Santina Baglivo e il presidente del consorzio di tutela “Igp pomodoro di Pachino”, Salvatore Lentinello. Al termine è previsto un momento teatrale a cura dell’associazione “Teatro giovane Pachino”, in collaborazione con il maestro Francesco Drago e Silvia e Lucia Drago. Inoltre, nel corso della serata verranno premiate le classi terze del primo istituto superiore “Michelangelo Bartolo”, a conclusione del concorso artistico e letterario “Rompiamo il silenzio”.