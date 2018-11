Augusta, può partire l'intervento di restauro sul Castello di Brucoli

La Regione siciliana assegna al Servizio 3 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali le opere di restauro del Castello di Brucoli, ad Augusta, per una cifra di 2,5 milioni di euro.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Si sblocca finalmente - dice Vinciullo, - l’iter dei lavori di consolidamento del Castello di Brucoli per farlo tornare all’antico splendore"