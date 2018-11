Questo non è amore, l'iniziativa della Polizia contro la violenza sulle donne a Siracusa e Rosolini

Riparte la campagna della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne "Questo non è amore". Tante le iniziative in calendario in vista della giornata internazionale di giorno 25 novembre

La prima si è tenuta lo scorso sabato, quando, dalle 9 alle 13, in piazza Archimede ha stazionato il camper della Polizia di Stato, con a bordo un equipe di poliziotti altamente specializzati, il medico della Polizia, alcuni rappresentanti delle reti antiviolenza e del Codice Rosa dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. All’evento ha partecipato anche il Questore Gabriella Ioppolo, accompagnato dal Vicario, Antonella Paglialunga, che si sono intrattenute con alcuni cittadini che chiedevano ulteriori informazioni sull’iniziativa.

Il Camper antiviolenza sarà presente nuovamente sabato 24 novembre dalle 9 alle 13 in Piazza Duomo a Ortigia.

A Rosolini, oggi alle 17, nell'Aula Consiliare del Comune si terrà un incontro pubblico promosso dalla locale sezione della Fidapa.

Giovedì 29 novembre appuntamento alle 9 al Salone Convegni del Santuario della Madonna delle Lacrime, dove gli studenti dell’Istituto Superiore A. Rizza hanno organizzato, una giornata formativa sul fenomeno della violenza contro le donne, con in programma la proiezione di un cortometraggio.