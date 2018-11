Priolo, tenta furto di materiale ferroso e rame: arrestato 40enne

Avrebbe tentato di rubare materiale ferroso, tra cui infissi e componenti di impiantistica, dai locali della dismessa società Co.ge.ma. a Priolo Gargallo.

I Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato, con la merce asportata già caricata in macchina. Si tratta di Clemente Campisi, disoccupato siracusano, 40 anni, con precedenti. Il bottino del materiale, poi riconsegnato, ammonta a circa 300 chili di cui 10 di rame

Campisi è stato rimesso in libertà.