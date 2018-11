Siracusa, rapina tabaccheria in via Luigi Vanvitelli: bottino 150 euro

Messa a segno, nel pomeriggio dello scorso lunedì, una rapina all'interno di una tabaccheria di via Luigi Vanvitelli, a Siracusa. Un uomo, a volto coperto, si sarebbe introdotto in negozio armato di taglierino, intimando il gestore di consegnarli l’intero incasso.

Alla consegna della somma di 150 euro l'uomo si è dato alla fuga.

Sul posto i Carabinieri hanno avviato le indagini grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza. Dall'abbigliamento i Carabinieri hanno riconosciuto lo stesso uomo coinvolto poco prima in una lite in famiglia, durante la quale era intervenuta la stessa pattuglia.

Il presunto responsabile, Aleandro De Simone, operaio siracusano 24 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato e tradotto ai domiciliari