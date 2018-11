Siracusa, in auto con 3 chili di hashish: arrestata una donna

Nascondeva droga a bordo della propria auto, una Toyota Yaris. La scoperta dei Carabinieri ieri, in via Scala Greca, a seguito di perquisizione a bordo del mezzo. A finire in manette una donna Simona Chiaramonte, 41enne, siracusana.

La donna pare che abbia fatto una brusca manovra a seguito dell'incontro con la pattuglia in posto di blocco.

A bordo dell'auto tre chili di hashish, suddivisa in buste del peso di un chilo ciascuna. La donna è stata tradotta ai domiciliari