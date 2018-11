Noto, Fiere internazionali del turismo: i sindaci della provincia in riunione

Calendario in via di costruzione quello per le fiere internazionali del turismo: Ieri mattina a Palazzo Ducezio riunione esplorativa. L’idea di fondo è quella di abbattere le spese per la partecipazione alle fiere internazionali del turismo nel 2019 condividendo gli spazi, portando avanti una politica di promozione turistica condivisa di un territorio che abbraccia le province di Siracusa, Catania, Ragusa ed anche Caltanissetta.

Ieri a Palazzo Ducezio erano presenti i rappresentanti di Siracusa, Avola, Palazzolo Acreide, Scicli, Ragusa, Modica e Militello di Val di Catania, ma ci sono già rapporti ben avviati anche con Piazza Armerina e Sortino.

In questo 2018 i comuni coinvolti nel progetto furono 4: Noto, Avola, Siracusa e Palazzolo Acreide. Lo stand unico fece tappa alle fiere di Utrecht (Olanda), Bruxelles (Belgio), Milano (Italia), Monaco di Baviera (Germania), Berlino (Germania), Parigi (Francia), Pechino (Cina) e Tokyo (Giappone). Nel 2019 potrebbero essere inserite nuove tappe, come per esempio Zurigo (Svizzera) e San Pietroburgo (Russia).