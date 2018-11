Furti mezzi agricoli, 13 ordinanze nell'Ennese

Ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata al furto per tredici persone nell'ennese. L'operazione, denominata 'Draci', è stata eseguita dalla squadra mobile di Enna, dal commissariato di Piazza Armerina e dalla mobile di Catania, coordinati dalla Procura di Enna. Gli indagati, secondo l'accusa, rubavano, autocarri, escavatori, trattori e quad, in aziende agricole dell'ennese e delle province limitrofe. Una parte della refurtiva è stata recuperata. Uno degli indagati portava con sé durante l'esecuzione dei colpi il figlio di pochi anni. Fra i colpi messi a segno, un furto a un'azienda sequestrata alla mafia. Uno dei componenti della banda avrebbe anche frodato l'assicurazione: scappando durante un furto avrebbe danneggiato pesantemente la sua auto che avrebbe poi dato alle fiamme per riscuotere il premio assicurativo.