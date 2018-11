L'Ue boccia la manovra dell'Italia. Tria: 'Totale controllo dei conti'

E' arrivata la bocciatura della manovra italiana dalla Commissione Ue. Bruxelles vede un "non rispetto particolarmente grave" delle regole di bilancio e apre la strada alla procedura per deficit eccessivo basata sul debito. L'Ue preparerà una nuova raccomandazione per la correzione dei conti, ma il governo non cambia strada. Lo spread va sotto 310, la Borsa chiude a +1,41%. Ma è ancora flop per i Btp Italia. L'Istat rivede al ribasso le previsioni per il Pil 2018, a +1,1%, e l'Ocse parla di "perdita di slancio" della ripresa.

Alle 17 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà una informativa urgente nell'Aula della Camera sulla bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

"La nostra analisi di oggi - rapporto 126.3 - suggerisce - scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano - che il criterio del debito deve essere considerato non rispettato. Concludiamo che l'apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata".