Siracusa, copia della Madonnina sullo stipite di via degli Orti

Una copia del quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime è stata collocata in modo permanente sullo stipite di Via degli Orti

L’evento vuole anche consolidare l’asse tra il Santuario della Madonna delle Lacrime e l’erigendo Santuario di Santa Lucia al sepolcro del prossimo 13 dicembre. I due Santuari, dedicati a Santa Lucia e alla Madonna delle Lacrime, presenti nello stesso quartiere della “borgata”, sono il segno della fede che ha segnato la storia di Siracusa nel mondo. Già da qualche anno le due realtà collaborano, offrendo ai pellegrini un percorso di vita spirituale tracciato da queste due donne siracusane, Maria e Lucia.

In vista dell’erezione del Santuario di Santa Lucia, il Rettore Parroco Fra Daniele Gugnata ha coordinato col Rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime, don Aurelio Russo, l’accoglienza dei gruppi di pellegrini provenienti da ogni parte della Sicilia: accoglienza dei pellegrinaggi parrocchiali e diocesani (A.C. e RnS), come anche dei pellegrinaggi provenienti da Palermo, Parrocchia S. Giovanni battista di Baida; da Messina Santuario Madonna di Lourdes; da Agrigento unità pastorale dell’Immacolata, S. Lucia e Santuario di S. Calogero. Appuntamento, tanto atteso dai giovani della diocesi è la “via Lucis” del 15 dicembre alle 21:00.