Siracusa, Eurocup: i greci del Vouliagmeni vincono di misura sull'Ortigia

Il Vouliagmeni vince gara 1 dei quarti di finale di Euro Cup battendo, alla “Paolo Caldarella”, l’Ortigia con il risultato di 8 a 7.

Partita equilibratissima con i bianco verdi che, per ben quattro volte in vantaggio, hanno pagato pegno per l’unica leggerezza commessa. Due deviazioni che hanno messo fuori gioco Caruso in altrettante conclusioni e la freddezza di capitan Afroudakis hanno fatto pendere la bilancia sul piatto greco.

I primi tre parziali giocati su livelli alti e poche sbavature da una parte e dall’altra. Siracusani concentrati e pronti a ribattere punto a punto alle iniziative degli ospiti.

Ne viene fuori un match di altissimo livello che entusiasma gli oltre 600 spettatori accorsi per questo appuntamento storico per l’Ortigia.

Giorno 5 gara di ritorno in Grecia e grande voglia di ribaltare il risultato decisamente sfortunato per i siracusani.

Commento Christian Napolitano (Ortigia): In Grecia ci andiamo con la consapevolezza di potercela giocare. Loro sono una squadra di grande livello e faccio i miei complimenti, ma questa sera abbiamo dimostrato, nonostante la sconfitta, di essere più forti. Abbiamo sbagliato pochissimo e siamo stati sfortunati nelle due deviazioni costate altrettanti gol. Ora si pensa al Quinto.