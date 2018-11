Floridia, festeggiata la Giornata nazionale dell’albero

Anche a Floridia è stata festeggiata la “Giornata nazionale dell'Albero”, la “Giornata nazionale dell'Albero”, istituita nel 2013 per riqualificare aree verdi delle nostre città e per tutelare il patrimonio arboreo e boschivo sul territorio nazionale.

Un’iniziativa che il Cutgana ha promosso organizzando, nei giorni scorsi, diverse “lezioni” frontali in aula sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla biodiversità con gli studenti del 2° Istituto comprensivo “Alessandro Volta” di Floridia.

Stamattina, invece, gli alunni del 2° Istituto comprensivo “Volta” di Floridia - dove il dirigente, prof. Mario Bonanno, ha aperto la scuola alle famiglie e ai cittadini – sono stati i protagonisti dell’iniziativa. Dopo alcuni momenti di riflessione sugli alberi, sottolineandone la forza e la bellezza e ciò che simboleggiano per la vita, gli studenti hanno messo a dimora nella zona verde della scuola alcune essenze autoctone di leccio e di melograni.

Ad aiutare i giovani studenti nelle diverse fasi di piantumazione la responsabile della Riserva naturale integrale “Complesso speleologico Villasmundo S.Alfio”, Elena Amore, e gli esperti del Cutgana Domenico Catalano e Mauro Contarino.