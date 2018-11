Canicattini Bagni, nonna Cecilia compie 100 anni: gli auguri del sindaco

Nonna Cecilia Sbriglio, di Canicattini Bagni, ha compiuto 100 anni. A portare gli auguri, direttamente a casa della nonnina, la sindaco Marilena Miceli: "Sono particolarmente emozionata e nello stesso tempo onorata nel festeggiare, a nome di tutta la comunità canicattinese, il raggiungimento di questa straordinaria metà da parte dei miei concittadini – ha detto Miceli -, segno che nella nostra città maggiore è la speranza di vita. La signora Cecilia Sbriglio rappresenta, così come altri e come tutta la fascia dei cittadini anziani, la memoria e la storia della nostra comunità. Radici preziose che vanno onorate e salvaguardate".

Nonna Cecilia, nata a Canicattini Bagni il 21 Novembre 1918, alla fine del primo conflitto mondiale, è stata sposata per ben 62 anni a Giuseppe Giallongo, venuto a mancare 15 anni addietro, e dal loro rapporto sono nati sei figli: Lucia (purtroppo scomparsa), Maria, Pasquale, Assunta, Salvatore e Sebastiana, che oggi insieme a parte dei 38 nipoti e 3 pronipoti, l’ultimo di appena 2 mesi, non le hanno fatto mancare il calore e l’affetto che li ha sempre accompagnati in famiglia.