Siracusa, quattro ragazzi per il progetto "Chi trova un amico trova un tesoro"

"Chi trova un amico trova un tesoro". È questo il titolo di un progetto nazionale cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e promosso dall’Aipd-associazione nazionale persone Down-. La sezione Aipd di Siracusa ha aderito al progetto con quattro ragazzi (due ragazzi e due ragazze) tra i 21 e i 30 anni. La presentazione del progetto avverrà domani, giovedì 22 novembre, alle 17:30, all'Urban center di Siracusa in via Nino Bixio. "Il progetto - spiega il presidente Cinzia Calandruccio- prevede tre fasi. La prima riguarda l'autonomia dei ragazzi coinvolti, tassello fondamentale per avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso percorsi di orientamento (seconda fase), per finire con l'inserimento nel mercato del lavoro tramite tirocini finalizzati all'assunzione". Parteciperanno all'evento le maggiori associazioni datoriali, le forze dell''ordine, l'associazione "Sicilia Turismo per tutti" e quanti, cittadini e mondo del lavoro, hanno a cuore la disabilità e l'inclusione.