Siracusa, Ospedale delle Cinque Piaghe in Piazzetta San Rocco a privati: la delibera della Giunta

Proposta di cessione ai privati da parte della Giunta comunale dell'Ospedale delle Cinque Piaghe in Piazzetta San Rocco in Ortigia. Fa discutere la delibera firmata nei giorni scorsi dall'Amministrazione Italia. Un proposta, peraltro, che, inserita in un capitolo di bilancio, dovrà approdare in Consiglio comunale, sede nella quale si deciderà se approvarla o respingerla.

"lo storico Ospedale delle Cinque Piaghe in Piazzetta san Rocco in Ortigia, viene sclassificato a “Bene disponibile”, con la variazione della sua originaria destinazione d’uso indicata in PPO, che era quella “espositiva”, ma che, con questa deliberazione, diventa, manco a dirlo, “turistico-ricettiva" - commenta Salvo Salerno, Promotore Comitato “quartieri fuori dal comune”.

"La biblioteca comunale sarebbe potuta essere trasferita in quel sito - dice Salerno - e invece l'Amministrazione vuole farci l'ennesimo albergo".

"L’immobile delle Cinque Piaghe - continua Salerno - è assoggettato ope legis alla tutela del vincolo culturale".

Bisognerà anche attendere il parere, necessario, della Soprintendenza dei Beni culturali che, ha dichiarato a SiracusaPost.it, di non avere ancora ricevuto nessuna comunicazione.