Canicattini Bagni, i bambini s'improvvisano giardinieri: celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi

Celebrata oggi la Giornata Nazionale degli Alberi a Canicattini Bagni.

I bambini della Scuola Primaria e dell’Infanzia del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni, nel cortile del Plesso “Mazzini”, hanno piantato alberelli di lavanda. Presente anche il sindaco Miceli che ha dichiarato:

"La sensibilità dei bambini per la salvaguardia della Natura e quindi dell’Ambiente che ci circonda è straordinaria. Da loro parte un messaggio importante di impegno civico che arriva in tutte le famiglie e anche agli amministratori pubblici. Nostro compito è quello di non deluderli pensando al loro futuro e al loro diritto di avere una migliore qualità della vita"