Noto, truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso: arrestato 26enne

Avrebbe commesso, tra il 2016 e il 2017, reati in provincia di Varese tra cui truffa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Per questo motivo i Carabinieri di Noto lo hanno arrestato, in ottemperanza ad ordinanza di misura cautelare.

Si tratta di Giuseppe Fiasché, 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Il giovane è stato tradotto al “Cavadonna” di Siracusa