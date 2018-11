Rosolini, nasconde in casa un fucile a canne mozze: arrestato

Nascondeva in casa un fucile a canne mozze, con calcio taglio e 49 cartucce illegalmente detenute. E' stato arrestato in flagranza di reato, Giovanni Alecci Giovanni, rosolinese, 72 anni. Immediato il sequestro dell’arma e delle munizioni.

I Carabinieri stanno indagando per appurare come l’uomo possa essere venuto in possesso dell’arma, di cui non era autorizzato alla detenzione.

L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.