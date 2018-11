Siracusa, celebrata oggi la Virgo Fidelis: Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Celebrata questa mattina, alle ore 10, nella Chiesa del Sacro Cuore di Siracusa, dal parroco Don Gaetano Silluzio, la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Alla celebrazione della Santa Messa presenti il Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, il Sindaco della città Francesco Italia, il Questore Gabriella Ioppolo, il Procuratore della Repubblica Fabio Scavone, una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale, dei loro commilitoni in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, delle Benemerite e di numerosi parenti di militari in servizio e dei caduti siracusani dell’Arma.

La Virgo Fidelis ricorre il 21 novembre, in concomitanza con l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”, combattuta dal 1° Battaglione Carabinieri mobilitato nel 1941 in Africa Orientale per la difesa dell’omonimo caposaldo. Inoltre, il 21 novembre coincide anche con la celebrazione della “Giornata dell’Orfano”.

La scelta della "Virgo Fidelis", quale Patrona dell'Arma, è ispirata alla Fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica peculiare dell’Istituzione che ha per motto: "Nei Secoli Fedele".