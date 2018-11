Siracusa, un gruppo di consiglieri chiedono l'istituzione di una commissione speciale

I consiglieri comunali Carlo Gradenigo, Enzo Pantano, Laura Spataro e Pamela La Mesa propongono la costituzione di una commissione speciale, rappresentativa di tutte le componenti politiche presenti in consiglio comunale, aperta al contributo di competenze anche esterne al Comune, che in tempi ragionevoli, acquisisca tutta la documentazione relativa ai diversi progetti (vedi Faro Murro di Porco, spiaggia Via Maddalena, Cantiere terrazzamenti Via Lido Sacramento, Villaggio turistico golf resort sole Ognina) e fornisca alla città un quadro il più esaustivo possibile nonché utili indicazioni propositive relativamente ad altre analoghe circostanze.

L'iniziativa nasce da dopo le sollecitazione per i progetti Villa Abela e Castello Maniace, così i consiglieri chiedono allungare lo sguardo verso tutti quei progetti in itinere che riguardano Beni Culturali, Paesaggistici e siti di interesse

"In un’ottica di attenta, costruttiva e armonica programmazione del nostro territorio evitando di dover agire sempre in regime di emergenza e con rischio esposizione per il Comune." - dichiarano i consiglieri