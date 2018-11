Siracusa, Piazza Duomo set del nuovo spot della Maserati

Si è trasformata in un bellissimo set a cielo aperto, stamattina, Piazza Duomo a Siracusa. Un altro marchio dopo Dolce Gabbana e altri ancora che ha scelto le bellezze siracusane insieme alle loro eccellenze.

Questa mattina è toccato alla Maserati. Auto imponenti dal fascino unico hanno occupato la piazza per un bellissimo spettacolo dal vivo, ma anche occasione di grande promozione per l'Isolotto di Ortigia, la perla siracusana

Non finisce qua. Ieri, infatti, il set dello shooting fotografico si è svolto tra piazza Regina Margherita, vicolo Villadorata e piazzale Balata a Marzamemi, frazione di Pachino.

"Oltre location scelta per film e serie tv – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – adesso anche i più importanti brand mondiali scelgono Marzamemi per realizzare i propri spot commerciali. Dopo Martini, The Bridge, Dolce&Gabbana, Mercedes, Jeep, adesso anche Maserati. Ritengo sia un segno tangibile del lavoro svolto da questa amministrazione dal punto di vista turistico: adesso il borgo marinaro è meta prestigiosa, un posto in cui, negli ultimi anni, è cambiata la natura del flusso turistico".