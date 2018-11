Melilli, tamponamento a catena in contrada Spalla: 7 feriti

Incidente, nella notte, in Contrada Spalla. Si tratta di un tamponamento a catena, provocato probabilmente dall’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Tre le autovetture interessate (con a bordo complessivamente otto persone): una Toyota Yaris, una Dacia Duster (sul sedile posteriore una donna in stato interessante) ed una Suv Peugeot.

Gli occupanti delle auto, otto in tutto, sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 all'Umberto I di Siracusa. Sette di loro hanno riportato traumi contusivi agli arti inferiori e superiori con prognosi di 5 giorni.

La Toyota a seguito del violento urto, ha invaso la carreggiata opposta senza conseguenze per l’autovetture che transitavano in senso contrario.

Sul posto la Polizia Provinciale.