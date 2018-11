Siracusa, Coralli e Cammei: grande successo per Federpreziosi

Siracusa ha vissuto una giornata d'eccezione con la realizzazione dell’evento “Coralli e Cammei di Torre del Greco, il futuro di una tradizione” organizzato da Federpreziosi Siracusa.

L’evento è stato promosso ed organizzato da Federpreziosi Siracusa, associazione di categoria presieduta da Emanuele Piccione in collaborazione e sinergia con Confcommercio Siracusa, Assocoral e Federpreziosi Confcommercio.

Nell’incontro organizzato presso l’Orthea Palace Luxury Hotel è stato raccontato un capitolo di questa storia di uomini e di vere e proprie opere d’arte, la rapida trasformazione, nel corso dell’Ottocento, di un piccolo centro costiero da “borgo marinaro” a polo di lavorazione di prima grandezza: Torre del Greco, vera, e tuttora incontrastata, capitale della lavorazione artistica e manifatturiera del corallo e del cammeo. Si è trattato di un vero e proprio viaggio in un affascinante pianeta, in cui hanno fatto da guida Tommaso Mazza e Vincenzo Aucella, fabbricanti e rappresentanti istituzionali di Assocoral, affiancati da Steven Tranquili Direttore generale Federpreziosi, Emanuele Piccione Presidente di Federpreziosi Siracusa, Francesco Alfieri Direttore di Confcommercio Siracusa e Elio Piscitello Presidente di Confcommercio Siracusa per far comprendere e trasmettere la passione per un mondo intrigante e misterioso, carico di una forza ammaliatrice che conquista.

La dimostrazione pratica della lavorazione del Cammeo è stata eseguita dal Maestro artigiano Vincenzo Mazza.