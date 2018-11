Siracusa, eseguiti ordini di carcerazioni nei confronti di due giovani

La Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito due ordini di carcerazioni nei confronti di altrettante persone: Simone Glietti, 23 anni, e Gianluca Ganci, 33 anni.

Il primo deve scontare una pena di tre anni, cinque mesi e otto giorni di reclusione per i reati di furto in abitazione perpetrati a Siracusa tra gli anni 2013 ed il 2017.

Il secondo deve espiare una pena di quattro mesi e cinque giorni di reclusione per il reato di furto in abitazione aggravato commesso a Palazzolo Acreide nel 2015.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti in carcere.