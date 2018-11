Pachino, minaccia e picchia la compagna: denunciato 24enne

Minacciava la compagna e la picchiava, creandole un grave danno psicofisico e portandola anche ad assumere farmaci

E' successo a Pachino, dove la Polizia di Stato ha denunciato un 24enne, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

A seguito di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa, nei confronti dell'uomo è scattata la misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Pachino e di accesso in tutto il comprensorio comunale.