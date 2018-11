Siracusa, lo striscione alla Marcia dei Bambini che fa discutere: mozione in consiglio

E' spuntato ieri, durante la Marcia per i diritti dei bambini, uno striscione che recitava "Siamo tutti bambini di Riace". Il fatto ha scatenato reazioni nel mondo della politica.

Fratelli d'Italia Siracusa accusa: "L'amministrazione comunale deve chiedere scusa alla cittadinanza intera e ai bambini, i cui diritti, soprattutto in questa città, sono largamente non rispettati e tutelati. Si è capito benissimo cos'è "cittadinanza attiva": un contenitore dal volto nuovo ma strumento antico di un'area politica che vuole manipolare uomini e coscienze. Ma nessuno tocchi i bambini, che hanno certamente bisogno di avere riconosciuti e affermati i propri diritti, ma anche ad essere educati ad adempiere ai propri doveri e a rispettare le leggi dello Stato, persino a battersi per cambiare quelle "ingiuste", ma con gli strumenti procedurali leciti previsti dall'ordinamento dello Stato".

Il gruppo consiliare Cantiere Siracusa annuncia una mozione in consiglio comunale. La consigliera Chiara Catera, capogruppo, dichiara: "I bambini devono restare fuori dal dibattito politico e strumentalizzarli è un atto inqualificabile. Non si può sporcare un'iniziativa così importante come quella della “Marcia per i diritti del bambino” e sfruttarli, perché ignari di veicolare messaggi politici sugli striscioni. La compartecipazione all’iniziativa dell’Amministrazione comunale con “Città educativa” è certamente lodevole ma l’ingerenza politica è una chiara caduta di stile a cui non avremmo voluto assistere. Chiediamo che il Sindaco venga in aula a fare chiarezza."